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Арестован владелец крымского сафари-парка "Тайган"

19:42
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

В отношении Олега Зубкова расследуется уголовное дело о покусанной львом туристке

Суд в Крыму арестовал на два месяца владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на арест, поскольку Зубков не явился на одно из заседаний суда, рассказал ТАСС адвокат обвиняемого. В пресс-службе прокуратуры Крыма отметили, что он нарушил подписку о невыезде.

"Зубкову прямо в зале суда изменили меру пресечения за то, что он не явился в суд 20 января. Мы в это время были на совещании в Минэкономразвития, где обговаривалась судьба парка", - рассказала руководитель пресс-службы сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии. В свою очередь, Зубков ранее заявил, что пострадавшая в момент происшествия была пьяна.

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Владелец парка "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка "Тайган" Олег Зубков
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