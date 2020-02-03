Арестован владелец крымского сафари-парка "Тайган"

В отношении Олега Зубкова расследуется уголовное дело о покусанной львом туристке

Суд в Крыму арестовал на два месяца владельца сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на арест, поскольку Зубков не явился на одно из заседаний суда, рассказал ТАСС адвокат обвиняемого. В пресс-службе прокуратуры Крыма отметили, что он нарушил подписку о невыезде.

"Зубкову прямо в зале суда изменили меру пресечения за то, что он не явился в суд 20 января. Мы в это время были на совещании в Минэкономразвития, где обговаривалась судьба парка", - рассказала руководитель пресс-службы сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии. В свою очередь, Зубков ранее заявил, что пострадавшая в момент происшествия была пьяна.

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