ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган затронул тему Крыма на переговорах с Зеленским

20:07
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Турция поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

В частности, политики затронули тему Крыма. Турецкий лидер заявил: "Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом" (цитата по "Интерфаксу").

Эрдоган заявил, что Анкара продолжает следить за судьбой крымских татар, оставивших полуостров после воссоединения Крыма и России. "Мы будем продолжать помогать крымским татарам", - добавил Эрдоган.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Эрдоган также обвинил сирийские власти в нанесении ударов по мирным жителям. Президент Турции призвал все стороны выполнять свои обязанности в рамках астанинских и сочинских договоренностей.

Видео: Песков высказался о ситуации в Идлибе

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.