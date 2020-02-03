Эрдоган затронул тему Крыма на переговорах с Зеленским

Турция поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

В частности, политики затронули тему Крыма. Турецкий лидер заявил: "Турция поддерживает территориальную целостность Украины включительно с Крымом" (цитата по "Интерфаксу").

Эрдоган заявил, что Анкара продолжает следить за судьбой крымских татар, оставивших полуостров после воссоединения Крыма и России. "Мы будем продолжать помогать крымским татарам", - добавил Эрдоган.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Эрдоган также обвинил сирийские власти в нанесении ударов по мирным жителям. Президент Турции призвал все стороны выполнять свои обязанности в рамках астанинских и сочинских договоренностей.

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