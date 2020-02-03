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В Италии предложили использовать "римский салют" для защиты от коронавируса

20:36
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Этот жест законодательно запрещен

Заместитель председателя сената парламента Италии Иньяцио Ла Русса предложил использовать "римский салют" вместо традиционного рукопожатия, чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.
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Свою инициативу он озвучил в Twitter, однако вскоре удалил пост, передает РИА Новости. "Не пожимайте никому руки, заражение летально. Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство", - говорилось в сообщении.

Коллеги Ла Русса и пользователи Сети в один голос осудили инициативу сенатора. В первую очередь из-за того, что на сегодняшний день "римский салют" запрещен в Италии законом, а во-вторых, политик выложил ироничный пост в условиях всемирной паники из-за коронавируса.

"Вызывает смущение тот факт, что зампредседателя сената иронизирует над вирусом, о котором уже много дней говорит весь мир и который вызывает жертвы и тревогу", - заявил депутат парламента от правящей Демократической партии Эмануэле Фиано.

"Римский салют" – это приветствие, при котором правая рука протянута вперед параллельно земле. Свои корни оно берет в Римской империи. В знак возрождения имперских амбиций в XX веке его использовали фашисты в Италии, нацисты в Германии и франкисты в Испании.

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