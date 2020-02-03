Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17

Их вызывают для следственных действий

Фигурантам дела о крушении в Донбассе летом 2014 году самолета Boeing Malaysia Airlines предъявлено обвинение. Об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

По ее словам, первое слушание по делу о крушении пройдет в суде в Нидерландах 9 марта. "Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17 (речь идет о россиянах Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко)", - сказала Кутьина.

Одного из этих обвиняемых - Пулатова - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского, сказала адвокат.

Boeing 777 выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. В тот момент на юго-востоке Украины уже шли активные боевые действия. Несмотря на это, киевские власти не стали закрывать небо над Донбассом. В результате крушения самолёта погибли 298 человек - граждане 10 государств.

Выяснением обстоятельств катастрофы занимается Совместная следственная группа, которая уже поспешила обвинить в произошедшем Россию.

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