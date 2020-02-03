Бездомных и музыкантов предложили высаживать из электричек

Они нарушают спокойствие пассажиров

Министерство транспорта предложило высаживать из электричек пассажиров, которые мешают остальным громкими звуками и зловонным запахом.

Соответствующий документ появился портале проектов нормативных правовых актов. Под запрет могут попасть люди, которые играют на музыкальных инструментах, поют, используют усилители, громко случают музыку с электронных устройств, источают неприятный запах, имеют грязную одежду.

Высадить "мешающего всем пассажира" могут сотрудники правоохранительных органов на остановке, передает РИА Новости.

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