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Бездомных и музыкантов предложили высаживать из электричек

21:14
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Они нарушают спокойствие пассажиров

Министерство транспорта предложило высаживать из электричек пассажиров, которые мешают остальным громкими звуками и зловонным запахом.

Соответствующий документ появился портале проектов нормативных правовых актов. Под запрет могут попасть люди, которые играют на музыкальных инструментах, поют, используют усилители, громко случают музыку с электронных устройств, источают неприятный запах, имеют грязную одежду.

Высадить "мешающего всем пассажира" могут сотрудники правоохранительных органов на остановке, передает РИА Новости. 

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