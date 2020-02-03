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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти

21:39
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.
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Инициатива исходила от саудовской стороны. Главы государств обсудили мировой рынок углеводородов и продолжение контактов между странами на различных уровнях.

"С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении Кремля.

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