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Британия перестанет отпускать террористов после атаки в Лондоне

22:31
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Практику досрочного освобождения осужденных за терроризм пересмотрят

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил отменить практику досрочного освобождения террористов. Таким заявлением он отреагировал на очередной теракт, совершённый на юге британской столицы.

Накануне в лондонском районе Стрэтем мужчина напал с ножом на прохожих. Успел ранить двоих, полицейские нападавшего застрелили. На преступнике обнаружили муляж взрывного устройства. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

В посольстве России уточнили, что наших граждан среди них нет. Полиция собирает улики на месте происшествия, передает "ТВ Центр". Ответственность за преступление, которое власти Великобритании квалифицировали как теракт, взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство".

Стало известно, что нападавший был под надзором британских сил безопасности после того, как отбыл неполный тюремный срок за терроризм и вышел досрочно. Именно такую практику теперь предлагает пересмотреть глава британского кабинета министров.

"Мы продвигаем законодательные акты, которые призваны остановить действие системы автоматического досрочного освобождения. Мы считаем, что пришло время принять меры, чтобы люди, осуждённые по статьям, связанным с терроризмом, больше не получали автоматического права на досрочное освобождение", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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