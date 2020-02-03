"Добро пожаловать в клуб разведенных": Брэд Питт высказался о королевском скандале

Кейт Миддлтон и принц Уильям едва сдержали негодование

Американский актер Брэд Питт неудачно пошутил во время церемонии вручения наград премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Актер не смог лично присутствовать на мероприятии, поэтому его послание зачитала аудитории актриса Марго Робби.

"Привет, Британия! Я слышал, ты недавно лишилась члена семьи. Добро пожаловать в "клуб разведенных". Желаю тебе добиться наилучших условий при вашем "разводе". Что же касается моего приза, то я буду называть его Гарри, ведь он, как и принц, уедет в Америку!", - передал Питт черед Робби.

В зале присутствовали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Операторы крупным планом показали лица герцогов Кембриджских, которые едва сдерживали свое раздражение, передает интернет-портал "Дни.ру".

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. Кроме того, чета стремится к финансовой самостоятельности. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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