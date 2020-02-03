Угроза импичмента миновала: сенаторы сделали подарок Трампу перед выборами

Вызов свидетелей в рамках дела против президента США заблокирован

Американские сенаторы проголосовали против вызова свидетелей по делу об импичменте Дональду Трампу. Их даже не будут выслушивать. Отказались и от запроса дополнительных документов у администрации президента. Сам глава Овального кабинета лишь съязвил над демократами в своём твитере. Но больше сообщений там уже на тему стартовавших внутрипартийных собраний, на которых начали выбирать кандидатов к ноябрьским президентским выборам.

В фокусе демократов - кокусы. Это такие собрания активистов, на которых определяют кандидата в президенты от партии. Традиционно они стартуют в Айове - в одном из так называемых колеблющихся штатов. По настроениям местных избирателей политологи судят об исходе всех выборов. Как голосуют здесь - крайне важно. И пока среди демократов лидирует Берни Сандерс - сенатор от штата Вермонт.

"Для будущего нашей страны необходимо, чтобы мы победили самого опасного президента в истории Соединённых Штатов Америки. Нам не нужен президент, который зарабатывает и процветает на разногласиях и только и делает, что пытается разъединить нас. Я обещаю вам: когда я стану президентом - моя администрация сделает все, чтобы объединить народ Америки", - заявил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Шансы Сандерса на победу в партийных выборах серьезно выросли в последнее время. Секрет успеха прост. Да, все демократы, претендующие на президентское кресло, с пеной у рта критикуют Дональда Трампа. Но Сандерс говорит не про "Укрогейт" и не про связи с Россией. Делает упор на внутренние проблемы, на то, что действительно волнует американцев. Его соперник - бывший вице-президент Джо Байден поступает иначе и теряет очки.

"Мы можем сделать так, что четырёхлетнее правление Трампа станет всего лишь досадным недоразумением в истории нашей страны. Но если мы не сплотимся, то за восемь лет этот человек перевернёт страну так, что сделать ничего будет уже невозможно! Поэтому мы нуждаемся в вас!" – сказал бывший вице-президент США Джо Байден.

Байдена со счетов, похоже, списал и сам Дональд Трамп. Все чаще в своих выступлениях или в соцсетях он упоминает не его, а Сандерса, именуя сенатора не иначе как "чокнутый Берни". Достается от президента и миллиардеру Майклу Блумбергу, который, по мнению Трампа, чисто технический кандидат, своего рода дублер Байдена от центристов.

"Он слишком маленький. Вы знаете, что он попросил себе коробочку, чтобы стоять на неё во время дебатов? На самом деле, это нормально - нет ничего плохого в том, чтобы быть коротышкой! Но почему ему дают подставку, а другим нет? Думаю, что это очень нечестно по отношению к другим демократам", - прокомментировал Трамп.

Президент США, кажется, уверен и спокоен. С одной стороны, он вне конкуренции, его соперники по партии не набирают в сумме и процента голосов. С другой - "сделка века". Выгодный Израилю план урегулирования на Ближнем Востоке принес ему неколебимую поддержку американских евреев. С третьей - угроза импичмента, похоже, окончательно миновала. Сенат проголосовал за то, чтобы слушания по этому делу в верхней палате проходили без свидетелей. Другими словами - отвергли требование демократов вызвать для дачи показаний бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. А это могло бы быть действительно опасно. В своих мемуарах Болтон пишет, что Трамп все-таки связывал предоставление помощи Украине с началом расследования против Джо Байдена. Утверждает, что может это доказать. Теперь его попросту не станут слушать. И это отличная новость для Трампа. Можно, не отвлекаясь, включиться в борьбу за избирателя. 59-е выборы президента США уже совсем скоро - 3 ноября.

Ольга Оксенич, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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