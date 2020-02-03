Самолет со сломанным шасси экстренно посадили в Мадриде

На борту находились около 130 человек

Пассажирский самолет компании Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Мадрида. Boeing 767 выполнял рейс из испанской столицы в Торонто.

На борту находились около 130 человек. Как сообщили в испанском профсоюзе пилотов, Boeing "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию". Пилоты приняли решение о посадке и предварительно несколько часов летали на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

Самолет успешно приземлился около девяти вечера по московскому временипередает "ТВ Центр". На взлетно-посадочной полосе его встречали службы спасения. Сейчас механики оценивают состояние воздушного судна.

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