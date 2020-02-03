ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет со сломанным шасси экстренно посадили в Мадриде

22:21
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

На борту находились около 130 человек

Пассажирский самолет компании Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту Мадрида. Boeing 767 выполнял рейс из испанской столицы в Торонто.

На борту находились около 130 человек. Как сообщили в испанском профсоюзе пилотов, Boeing "потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило объявить аварийную ситуацию". Пилоты приняли решение о посадке и предварительно несколько часов летали на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

Самолет успешно приземлился около девяти вечера по московскому временипередает "ТВ Центр". На взлетно-посадочной полосе его встречали службы спасения. Сейчас механики оценивают состояние воздушного судна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Самолет авиакомпании Air Canada
Самолет авиакомпании Air Canada
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.