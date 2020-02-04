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Россияне смогут оплатить более половины штрафов со скидкой в 50%

08:37
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Обнародован проект нового КоАП

Штрафы за 60% нарушений, прописанных в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, можно будет оплатить со скидкой в 50%.
Водителям подготовили новые штрафы

Всего в новый КоАП включат 1666 составов административных правонарушений. Более чем 1000 из них можно будет оплатить "с дисконтом". Это в 8 раз больше, чем сейчас. Особый порядок уплаты штрафов не коснется грубых административных правонарушений и некоторых административных правонарушений в области дорожного движения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В действующем КоАП есть только 124 состава административных правонарушений, штрафы за которые можно оплатить в половинном размере. При этом речь идет о нарушениях в области дорожного движения. Общее число правонарушений достигает 1800. 

Напомним, что оплатить штраф со скидкой можно не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. 

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