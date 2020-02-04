Алтайский край наводнили стаи волков: правда или фейк?

Не надо путать волков с оленями

Волки повсюду – наступают на Сибирь. Огромная стая хищников готова растерзать Алтайский край. Охотники выбиваются из сил, патронов не хватает, полтысячи отстреляли, но куда там - новые полчища на подходе! Вот видео, которое рассылают жителям Алтайского края. Тысяча волков в лесном массиве.

Соцсети и мессенджеры жителям Челябинской области и соседних регионов сообщают тревожные данные. Если отвлечься от страхов и узнать, как на самом деле? В том же Алтайском крае популяция серых хищников в 2019-м насчитывала 683 особи. Кто там успел отстрелять полтысячи?

Минприроды Алтайского края вынуждено было разъяснить, почему видео с волчьей стаей – фейк. Во-первых, это не волки – а, скорее всего олени, и сняты они в другом регионе.

Волки тысячными стаями вообще не собираются. Стая – это максимум 20-25 животных. В Сибири группы более 15 хищников не встречаются. Кроме того, волки обитают на своей территории и зачастую вообще не мигрируют, как другие животные.

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