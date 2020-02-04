Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

В Ухане завершено строительство временной больницы для инфицированных пациентов

Во вторник Россия ограничила въезд иностранцев, прибывающих самолетами с территории Китая. С полуночи пассажиров этих рейсов принимает только один терминал в "Шереметьево", где развернут санитарно-карантинный пункт. Кроме того, с 14 февраля приостанавливается чартерное авиасообщение с КНР.

Сейчас ВКС готовится к эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй. Количество заболевших в Китае уже превысило 20 тысяч, более 400 человек погибли. В нашей стране введен национальный план по противодействию коронавирусу.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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