Певцу и композитору Поладу Бюль-Бюль оглы – 75

Он выступает на молодежных фестивалях и по-прежнему пишет музыку

Во вторник Поладу Бюльбюль-оглы исполняется 75. Композитор, певец, общественный деятель, посол Азербайджана в России. Все это биография одного человека. Советским зрителям он запомнился еще и как актер, сыгравший в одном из любимых фильмов "Не бойся, я с тобой". И сегодня у него много планов, жаль, что не на всё хватает времени, сетует именинник.

Подробности – в репортаже Ольги Стрельцовой

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