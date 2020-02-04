Названы способы избежать заболевания раком

Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор разъяснил россиянам, как избежать заболевания раком. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Выясняется, что даже здоровый образ жизни не спасет от онкологии на 100%.

Медики напоминают, что рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые и может поражать любую часть организма. Вероятность возникновения онкологии увеличивается с возрастом. В группе риска - люди с генетической предрасположенностью. В связи с этим рекомендуется проходить регулярные обследования.

Главное, конечно - здоровый образ жизни. Он включает в себя физическую активность, сбалансированный рацион из овощей, фруктов рыбьего жира, советуют исключить или снизить употребление колбас и красного мяса. Важно соблюдать режим сна, отказаться от алкоголя и курения.

С нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя связаны около 30% всех случаев онкозаболеваний. В то же время, провоцируют рак и биологические канцерогены – к примеру, инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Врачи советуют не пренебрегать прививками от вирусов, которые способны вызвать рак.

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