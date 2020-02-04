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Названы способы избежать заболевания раком

08:33
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Рекомендации опубликовал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор разъяснил россиянам, как избежать заболевания раком. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Выясняется, что даже здоровый образ жизни не спасет от онкологии на 100%.
Сыну Леннона удалили раковую опухоль

Медики напоминают, что рак возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые и может поражать любую часть организма. Вероятность возникновения онкологии увеличивается с возрастом. В группе риска - люди с генетической предрасположенностью. В связи с этим рекомендуется проходить регулярные обследования.

Главное, конечно - здоровый образ жизни. Он включает в себя физическую активность, сбалансированный рацион из овощей, фруктов рыбьего жира, советуют исключить или снизить употребление колбас и красного мяса. Важно соблюдать режим сна, отказаться от алкоголя и курения.

С нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя связаны около 30% всех случаев онкозаболеваний. В то же время, провоцируют рак и биологические канцерогены – к примеру, инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Врачи советуют не пренебрегать прививками от вирусов, которые способны вызвать рак.

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