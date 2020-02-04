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Эксперты оценили радиационную безопасность минеральной воды

09:39
  • вторник
  • 04 февраля 2020

У них возникло несколько замечаний

Специалисты "Росконтроля" проверили шесть образцов минеральной лечебной воды "Ессентуки №17". 
Назван лучший плавленый сыр

"Ессентуки 17" - это популярный бренд, - говорится на сайте организации, - поэтому увидев в маркировке название города Ессентуки или цифру 17 люди, не задумываясь, отдают предпочтение именно этой минералке. И могут так и не узнать, что купили вовсе не оригинальную "ессентукскую" воду".  

Как оказалось, минеральная вода "Заповедник здоровья", на этикетке которой имеется надпись "№17", "не соответствует характерному для лечебной минеральной воды гидрохимического типа "Ессентукский 17" составу по общей минерализации". 

Вода "О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки - город курорт" получена из Нагутского, а не Ессентукского месторождения. 

Оба образа попали в список товаров с замечаниями. 

В минералке "О`кей / Родной бюветъ №17, Ессентуки - город курорт" и "Старый источникъ №17" выявлено несоответствие по показателю радиационной безопасности. Удельная суммарная альфа-активность проверенной воды превышает допустимый уровень в 3-3,7 раза. Специалисты отправили эти образцы на дополнительную проверку, чтобы дать окончательную оценку ее безопасности.

"Старый источникъ №17" тоже занесли в список товаров с замечаниями.

Все остальные образцы были рекомендованы к покупке. Речь идет о воде "Аллея источников №17", "ООО "Тэсти" "Ессентуки №17" и "Вимм-Билль-Данн" "Ессентуки №17". 

Добавим, что ни в одном образце эксперты не нашли бактерии группы кишечной палочки, синегнойной палочки, а также бактерии рода энтерококков. 

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