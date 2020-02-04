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Киев подготовил новые международные иски против Москвы

09:06
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Минюсту удалось придумать темы для жалоб

Украинский Минюст намерен подать новые иски против России в международные судебные инстанции. Подробности глава ведомства держит в секрете, сейчас специалисты собирают доказательства и готовят документы.
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"Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время", - заявил министр юстиции Украины Денис Малюська изданию "Главком".

Международные судебные инстанции за последние годы получили целую серию исков Киева против Москвы. Украина подала пять исков против России в ЕСПЧ , по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов.

В 2016 году Незалежная потребовала осудить Россию за якобы имеющие место "нарушения прав Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма". А также подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе – и, конечно, обязать Россию выплатить компенсацию.

Позже, в 2017 году, Киев обратился в Международный суд ООН, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. Российская сторона неоднократно обращала внимание как украинских властей, так и международного сообщества, что не является стороной конфликта в Донбассе – и не ущемляет прав каких бы то ни было народов на своей территории, напоминает РИА Новости.

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