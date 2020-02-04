"Я была старше, опытнее": Зейналова сообщила о расставании с отцом второй дочери

Телеведущая осталась одна с двумя детьми

Светлана Зейналова рассталась со своим сожителем и отцом второй дочери Дмитрием. О переменах в жизни телеведущая рассказала в эфире программы "Модный приговор". На шоу Светлана пришла, чтобы преобразиться.

Телеведущая осталась одна с двумя детьми. Но Зейналова не унывает, и в разрыве отношений никого не винит. "Уж очень неприятный у меня характер!" - призналась она.

Причиной расставания Светлана назвала разницу в возрасте и интересах. "Я была старше, опытнее. Мне хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я. Чтобы не пытался меня переделывать", - пояснила ведущая.

По словам Зейналовой, она готова к новым отношениям. "Сейчас время очень сильных женщин! Мужчин я перевариваю легко и достаточно быстро. В моей жизни самое интересное — это я", - заявила она.

Напомним, Светлана Зейналова несколько лет жила со своим возлюбленным Дмитрием. Весной 2018 года телеведущая родила от мужчины дочь Веронику. Также пара воспитывала дочку Зейналовой от первого брака.

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