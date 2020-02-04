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Скончался Теодор Шанин

09:20
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Ему было 89 лет

На 90-м году жизни скончался Теодор Шанин - основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук. Дату прощания сообщат позже, в середине дня 4 февраля, пишут "Известия".
Легендарный исследователь берестяных грамот умер в Москве

"Теодор сегодня ночью скончался", - сообщил ректор вуза Сергей Зуев. Как отмечается, Шанин внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию.

Теодор Шанин родился в Вильнюсе (в то время Вильно) в 1930 году. В 1959 году получил высшее образование в Еврейском университете Иерусалима, в 1970-м - ученую степень PhD в Бирмингемском университете. Преподавал социологию в Шеффилде и Манчестере. В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук.

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