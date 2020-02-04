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18-летняя дочь Веры Брежневой показала фото с возлюбленным

09:54
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Девушка настроена на серьезные отношения

Соня, дочь певицы Веры Брежневой и бизнесмена Виталия Войченко, опубликовала в Instagram фото с возлюбленным. 
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"Жизнь хороша с тобой", - подписала Соня нежный снимок, на котором она целует молодого человека в щеку. Парочка сидит на пляже босиком. Компанию им составила собака, которую возлюбленные выгуливали на поводке.  

Как пишет 7days.ru, этот снимок был сделан в Малибу. Соня и ее бойфренд настроены на серьезные отношения. По данным журналистов, Вера Брежнева не мешает Соне строить личную жизнь. Кстати, в ее годы артистка уже была беременна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

- Такие милые, - пишут Соне в соцсети. 

- Прекрасные. 

- Сонечка. Вся мамина. Повезло же тебе, дорогая милаха.

- Обожаемые. 

- Солнышки. 

Ранее Брежнева говорила, что ее старшая дочь серьезно относится к учебе. При этом певице не пришлось ее заставлять. "Ты можешь не учиться, если учишься, только чтобы мне было спокойнее. Мне это не нужно. Ты вольна делать все, что хочешь - это твоя жизнь, ты уже взрослый человек", - заявила Соне артистка, предупредив, что каждое ее решение вызывает определенные последствия. 

Напомним, Вера Брежнева несколько лет прожила с Виталием Войченко в незарегистрированном браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Соня взяла фамилию отчима. В 2009 году у Веры и Михаила родилась дочь Сара. В 2013 году Брежнева, по данным СМИ, вступила в брак с режиссером Марюсом Вайсбергом. Через два года артистка тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе.

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