18-летняя дочь Веры Брежневой показала фото с возлюбленным

Девушка настроена на серьезные отношения

Соня, дочь певицы Веры Брежневой и бизнесмена Виталия Войченко, опубликовала в Instagram фото с возлюбленным.

"Жизнь хороша с тобой", - подписала Соня нежный снимок, на котором она целует молодого человека в щеку. Парочка сидит на пляже босиком. Компанию им составила собака, которую возлюбленные выгуливали на поводке.

Как пишет 7days.ru, этот снимок был сделан в Малибу. Соня и ее бойфренд настроены на серьезные отношения. По данным журналистов, Вера Брежнева не мешает Соне строить личную жизнь. Кстати, в ее годы артистка уже была беременна.

- Такие милые, - пишут Соне в соцсети.

- Прекрасные.

- Сонечка. Вся мамина. Повезло же тебе, дорогая милаха.

- Обожаемые.

- Солнышки.

Ранее Брежнева говорила, что ее старшая дочь серьезно относится к учебе. При этом певице не пришлось ее заставлять. "Ты можешь не учиться, если учишься, только чтобы мне было спокойнее. Мне это не нужно. Ты вольна делать все, что хочешь - это твоя жизнь, ты уже взрослый человек", - заявила Соне артистка, предупредив, что каждое ее решение вызывает определенные последствия.

Напомним, Вера Брежнева несколько лет прожила с Виталием Войченко в незарегистрированном браке. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Соня взяла фамилию отчима. В 2009 году у Веры и Михаила родилась дочь Сара. В 2013 году Брежнева, по данным СМИ, вступила в брак с режиссером Марюсом Вайсбергом. Через два года артистка тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе.

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