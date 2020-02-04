Полеты в Китай приостановили почти 50 авиакомпаний

Российские военные готовятся эвакуировать наших сограждан из Уханя и провинции Хубэй

Россия ввела временные ограничения на въезд иностранцев, прибывающих в страну из Китая самолётами. По распоряжению правительства сегодня с полуночи единственным пунктом пропуска остался терминал F аэропорта Шереметьево - там установлен санитарно-карантинный пункт. Чтобы не допустить распространения коронавируса, полёты в КНР приостановили уже порядка 50 иностранных авиакомпаний.

Динамика положительная. Носителя коронавируса из Китая в больнице Забайкальска осматривают тщательно, со всеми мерами предосторожности. Пациент идет на поправку.

С сегодняшнего дня действует еще одна ограничительная мера в борьбе с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр". В Россию запрещен въезд всех иностранцев с территории Китая, за исключением граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, а также членов экипажей самолетов, дипмиссий и тех, кто имеет вид на жительство в нашей стране. Единственный пункт пропуска для всех остальных - московский аэропорт "Шереметьево". Все уже принятые превентивные меры специалисты называют правильными и своевременными.

Приморские вирусологи по видеосвязи рассказывают китайским коллегам о своей новой разработке. Инновационная система диагностики позволяет по имеющимся данным определить тип инфекции. На фоне дефицита продуктов из Китая ценники в магазинах дальневосточных регионов стали сильно отличаться от привычных - 200 рублей за килограмм огурцов. В антимонопольной службе планируют проверить продавцов.

Китайские власти благодарят страны, выразившие желание оказать поддержку в этой сложной ситуации. Таких более десятка, в том числе Россия. Вместе с тем правительство КНР обвинило США в нагнетании паники - после того как американцы объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. В китайском МИД отметили - Штаты не оказали никакой значимой помощи. Это укладывается в логику Вашингтона. Ранее в Сенате заявили - ослабленная китайская экономика теперь не в состоянии взять верх в торговой войне.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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