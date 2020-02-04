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По городу - ползком: в России устраняют последствия сильной метели

11:46
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Климатологи уже опасаются, что весной это превратится в сильнейший паводок

Последствия непогоды устраняют сразу в нескольких российских регионах. Сильные снегопады и метель в Поволжье, Сибири и на Урале. На дорогах ограничивают движение. В Уфе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Скорость ветра там достигает 28 метров в секунду. В Норильске мощными порывами сбивает людей с ног. А в Москве во вторник действует жёлтый уровень погодной опасности.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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