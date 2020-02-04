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"Белые каски" готовят провокацию в Идлибе

11:52
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Кто примет участие в постановочном ролике?

В сирийском Идлибе представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" совместно с боевиками готовят новую провокацию с использованием химического оружия. Об этом пишут "Известия".

По данным российского Центра по примирению, к участию в съёмках очередного постановочного ролика планируют привлечь около 200 человек. В том числе родственников террористов, включая детей. По информации наших военных, к месту предполагаемого действия уже доставлены 400 литров химического раствора.

В российском Центре по примирению призвали всех участников отказаться от реализации преступных планов. А Турцию - оказать давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для предотвращения инсценировки.

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