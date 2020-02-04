На кокусах в Айове разгорелся скандал

Кто сможет составить конкуренцию Трампу на предстоящих выборах?

Настоящим провалом для сторонников Демократической партии США обернулись предвыборные собрания в штате Айова. По результатам так называемых кокусов партийный штаб не смог обнародовать результаты голосования, передает "ТВ Центр".

В СМИ произошедшее уже называют скандалом. А фавориты гонки вынуждены публиковать итоги собственных подсчётов. Так, по версии сенатора Берни Сандерса, победил именно он. А бывший вице-президент Джо Байден лишь на четвёртом месте.

Причины сбоя в штабе демократов не поясняют, но уверяют избирателей, что хакеры тут ни при чём. На этом фоне уверенно показали себя республиканцы. 97 процентов голосов от партии власти в штате Айова отданы за переизбрание Дональда Трампа.

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