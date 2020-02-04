Появились подробности ареста владельца сафари-парка "Тайган"

Защита обжалует это решение

Директор крупнейшего в Европе сафари-парка хищников "Тайган" арестован на два месяца. Такое решение принял суд Симферополя. Как сообщается, из-за неявки подсудимого на заседание. Дело было возбуждено после того, как один из львов укусил за руку женщину. Впрочем, на стороне Олега Зубкова не только адвокаты и сторонники, но и глава региона Сергей Аксёнов.

Вместо подписки о невыезде – арест на два месяца. Ночью владельца крупнейшего в Европе парка львов доставили в СИЗО Симферополя. Белогорский районный суд изменил меру пресечения для Олега Зубкова в связи с неявкой на одно из прошлых заседаний, передает "ТВ Центр".

Суд переносили 8 раз. Четырежды из-за отсутствия свидетелей. Дважды из-за неявки подсудимого. В постановлении говорится, что Зубков первый раз пропустил заседание в октябре. Второй в январе. Еще одно слушание перенесли по болезни адвоката.

В постановлении суда говорится, что Зубков не получал разрешения покидать Белогорской район, где против него заведено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Летом 2018 года во время прогулки со львами пострадала жительница Кирова. Хищник прикусил ее руку. По словам представителей парка, посетительница была нетрезвой и нарушила технику безопасности.

Парк Зубкова в Белогорске - крупнейший в Европе. На территории 32 гектара живут бенгальские и амурские тигры, несколько прайдов львов, помимо этого, в вольерах - десятки других животных. В декабре парк был закрыт по двум решениям суда. В производстве находится ещё несколько дел.

В конце прошлой недели Олег Зубков встретился с Сергеем Аксеновым. Был согласован план решения проблем парка. Глава Крыма тогда предложил оказать поддержку бизнесмену, а накануне пообещал поручиться за него в суде.

Во вторник защита бизнесмена планирует воспользоваться предложением главы Крыма и подать апелляцию на арест с просьбой вновь изменить меру пресечения.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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