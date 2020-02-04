Нина Шацкая дала благотворительный концерт в госпитале им. Бурденко

Кто организовал мероприятие?

В Москве в госпитале имени Бурденко прошёл благотворительный концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой. Со сцены прозвучали любимые русские народные песни и романсы, передает "ТВ Центр".

Зрители - сотрудники клиники и пациенты, в том числе военнослужащие, получившие ранения в горячих точках. Концерт организован по инициативе благотворительного фонда "Воскресенье" и Министерства обороны, чтобы поддержать строительство Главного Храма Вооружённых сил, его планируют открыть к 9 мая, к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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