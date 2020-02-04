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Лайнер выкатился за ВПП в аэропорту Уфы

09:58
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Данные о пострадавших уточняются

Инцидент в аэропорту Уфы: лайнер после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет после приземления выполнял разворот.
В Якутии пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП

"Самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что рейс из Москвы приземлился в 07.24 по местному времени. На борту находились 183 пассажира и 6 членов экипажа судна. Данные о пострадавших пока не поступали.

Самолет отбуксировали на стоянку. В следующий рейс он отправился с задержкой на 3 часа, передает "Интерфакс".

Позже в пресс-службе авиакомпании "Победа", которой принадлежит лайнер, заявили, что за пределы ВПП самолет не выкатывался. Полоса была скользкая, и воздушное судно отклонилось вправо, приводит сообщение "Победы" РИА Новости.

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