66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Она снимается в шоу на Филиппинах

66-летняя актриса Елена Проклова приняла участие в проекте "Последний герой. Зрители против звезд". Кадр со съемочной площадки выложен в Сети.

На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде. Отсутствие косметики - одно из правил шоу.

8 февраля в эфир выйдет шоу с участием Елены Прокловой, хореографа Евгения Папунаишвили, актрисы Натальи Бардо, рэпера Птахи и других знаменитостей. Они отправились на Филиппины, чтобы испытать себя на прочность.

По словам Прокловой, тяжелее всего на острове пришлось женщинам, которых лишили "привычной маскировки", то есть макияжа, причесок и нарядов.

"Но я, кстати, к этому всему равнодушна: привыкла работать у себя в огороде на даче, а там уж не до прикрас. Другое дело, что зритель скажет: "Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа!" Ну, ребята, какая есть", - цитирует артистку 7days.ru.

Елена Проклова опубликовала в сториз Instagram фото, где она позирует с другими участниками шоу. Заслуженная артистка РСФСР надела короткие шорты, яркий топ и белую рубаху, чтобы не сгореть на солнце. Загорелая и стройная Проклова выглядит не хуже своих "соплеменников", большинству из которых еще нет 40 лет.

Напомним, что два десятилетия назад Проклова уже участвовала в "Последнем герое". После съемок ей захотелось переименовать шоу в "Последний гад", "потому что в людях открываются качества, которые со словом "герой", прямо сказать, несопоставимы". Сейчас актриса намерена как можно дольше продержаться на проекте, но выигрывать она не собирается. По ее мнению, победить должен "достойнейший, а это, безусловно, более молодой человек".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"