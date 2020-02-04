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Путь к алкоголизму: "европейские" привычки убивают россиян

10:29
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Нарколог предупредил об опасности

Привычный для европейца "бокал вина к ужину" может стать губительным для россиянина. У жителей нашей страны отсутствует особый "ген", считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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По словам эксперта, с кулинарной точки зрения, возможно, такая привычка и хороша – но вот с медицинской точки зрения употребление вина ежедневно, без особого "гена европейца" – вредно.  

"Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу. Тут надо понимать, что там жарко и выведение алкоголя из организма происходит гораздо быстрее. Также я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран", - рассказал Брюн в интервью радио Sputnik. Он отметил, что, если европейцы в таких же количествах начнут употреблять коньяк или граппу, последствия предсказать нетрудно.

Нарколог отметил, что, если человек пьет по бокалу вина за ужином, то формально он не подпадает под определение "алкоголик". Однако существует маркер злоупотребления алкоголем - превышение определенной величины белков печеночного происхождения. Если этот показатель выше, то доза для конкретного человека превышает его биологическую норму.

Итак, если у вас каждый вечер возникает непреодолимое желание выпить бокал вина, то стоит сходить к наркологу и пройти специальный тест. Он определит, не перебарщиваете ли вы с алкоголем, подвел итог Брюн.

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