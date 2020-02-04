Минздрав готов к распространению коронавируса в России

Развитие инфекции пока предсказать невозможно

Российский Минздрав не может дать точный прогноз по развитию коронавируса в стране, но к масштабному распространению инфекции готов. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, выступая в Госдуме.

"Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране, мы пока не можем прогнозировать, потому что у нас нет достаточно точных коэффициентов, которые мы можем ввести в свою математическую модель. Но это ни в коем случае не заставляет нас быть успокоенными", - заявил чиновник. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас у России есть запас средств индивидуальной защиты - масок, халатов и лекарств. Его должно хватить как минимум на две недели.

Он отметил, что основным осложнением, которое приводит к смерти инфицированных, является развитие дыхательной недостаточности на фоне пневмонии. Для предотвращения летальных исходов ведомство начало закупать 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (предназначены для насыщения крови кислородом) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей.

Краевой отметил, что пока вакцины от нового коронавируса нет. Создать ее можно за несколько месяцев, но процесс тормозится из-за того, что пока у России нет штамма.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 20000 человек. По данным на 4 февраля, скончались уже 425 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

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