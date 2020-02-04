"Я на коленях перед тобой": дочь публично обратилась к Успенской

Она обвинила во всем "непорядочных людей"

30-летняя Татьяна, дочь певицы Любови Успенской, попросила у матери прощения. Несколько дней назад она выставила 65-летнюю звезду в дурном свете, а теперь раскаялась.

"Дорогая мама. Прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались", - написала Татьяна в Instagram.

Девушка опубликовала фото с телеведущим Андреем Малаховым и частным детективом, который, видимо, нашел дочь Успенской, когда она сбежала из дома. По словам Татьяны, Малахов "помог восстановить гармонию в нашей семье" ради "справедливости".

В комментариях Татьяна пояснила, что она выступила с критикой в адрес матери в "минуту слабости". У нее, мол, возник посттравматический синдром после аварии на Коста-Рике в 2018 году. Тогда девушка сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов.

- Таня, у тебя лучшая мама и она сделает для тебя все возможное, ты сама это знаешь. Не ругайтесь больше, - пишут Татьяне в соцсети.

- Никого дороже мамы нет.

- Татьяна, будьте счастливы.

- Вы родные люди, помиритесь. Умничка, лучше сразу признать свои ошибки. Мама поймет и простит.

- Таня, мама у тебя молодец. Она переживает за тебя.

Ранее Татьяна заявила, что Любовь Успенская пыталась изолировать ее от общества. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - рассказала девушка на одном шоу.

Успенская призналась, что недавно они с Татьяной поссорились. Девушка ушла из дома, а потом появилась на скандальном шоу. "Они отобрали у нее телефоны, удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, запирала на ключ, грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни", - цитирует певицу kp.ru.

Телеведущий Оскар Кучера опроверг слова Успенской о том, что они с коллегами держали ее дочь в заложниках. По его словам, Татьяна пришла к ним на передачу добровольно. Телевизионщики решили помочь ей с операцией после аварии. При этом Кучера усомнился в том, что Любовь Успенская истязала свою единственную дочь. "Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно", - сказал телеведущий.

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