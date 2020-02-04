Маски не спасают: ВОЗ рассказала о защите от китайского вируса

Медики рекомендуют чаще мыть руки

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как уберечься от заражения коронавирусом. Врачи отметили, что ношение маски не гарантирует полноценной защиты.

По словам экспертов, применение медицинской маски может лишь сократить возможность заражения. Однако полноценной защиты от инфекции она не гарантирует – только вместе с другими превентивными мерами.

Такие меры, отмечают медики – это гигиена рук и респираторная гигиена. Руки следует мыть перед каждым приемом пищи, а также после посещения многолюдных мест. Под респираторной гигиеной имеется в виду привычка поддерживать дистанцию между собой и другими людьми, она должна быть не менее 1 метра.

Маску следует надевать в тех случаях, когда налицо симптомы заболевания – чихание или кашель. Не помешает такое средство защиты также, если необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован коронавирусом.

Эксперты также советуют избегать посещения рынков, на которых торгуют продуктами животного происхождения, а также не употреблять в пищу сырые или недостаточно приготовленные продукты. Что же касается посылок из Китая, то, по данным ВОЗ, они безопасны: вирусы долго не выживают на почтовых отправлениях, передает ТАСС.

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