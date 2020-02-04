ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маски не спасают: ВОЗ рассказала о защите от китайского вируса

11:02
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Медики рекомендуют чаще мыть руки

Всемирная организация здравоохранения объяснила, как уберечься от заражения коронавирусом. Врачи отметили, что ношение маски не гарантирует полноценной защиты.
Глава ВОЗ покашлял во время доклада про коронавирус и всех напугал

По словам экспертов, применение медицинской маски может лишь сократить возможность заражения. Однако полноценной защиты от инфекции она не гарантирует – только вместе с другими превентивными мерами.

Такие меры, отмечают медики – это гигиена рук и респираторная гигиена. Руки следует мыть перед каждым приемом пищи, а также после посещения многолюдных мест. Под респираторной гигиеной имеется в виду привычка поддерживать дистанцию между собой и другими людьми, она должна быть не менее 1 метра.

Маску следует надевать в тех случаях, когда налицо симптомы заболевания – чихание или кашель. Не помешает такое средство защиты также, если необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован коронавирусом.

Эксперты также советуют избегать посещения рынков, на которых торгуют продуктами животного происхождения, а также не употреблять в пищу сырые или недостаточно приготовленные продукты. Что же касается посылок из Китая, то, по данным ВОЗ, они безопасны: вирусы долго не выживают на почтовых отправлениях, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина надевает медицинскую маску
Женщина надевает медицинскую маску
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.