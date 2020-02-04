В День России в Москве будут работать два ЗАГСа

Молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и красивые даты

Жители столицы смогут заключить брак в День России. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Москвы.

Такое решение было принято в связи с высоким спросом жителей. 12 июня заключить брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах. Подать заявление можно до 12 мая.

По словам и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, молодожены все чаще выбирают для заключения брака праздники и красивые даты. В связи с этим было принято решение перевести ЗАГСы на особый режим работы, чтобы желающие могли пожениться в красивые даты - 2, 20 и 22 февраля. Такое желание изъявили почти две тысячи пар.

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