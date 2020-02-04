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Зубные протезы назвали одной из причин развития рака

11:45
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Рекомендуется чаще посещать стоматолога

Сломанные зубы, коронки и протезы из разнородных материалов способствуют развитию злокачественных образований в полости рта. Директор Института стоматологии МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева советует чаще посещать зубного врача.
Названы способы избежать заболевания раком

"Также для здоровья могут быть опасны и сломанные зубы, так как они повреждают слизистую оболочку. Спровоцировать развитие онкологии могут и электронные сигареты", — заявила Макеева.

Опасность протезов из разнородных материалов в том, что между ними протекает электрический ток. Что же касается сломанных зубов, то они травмируют слизистую оболочку. Электронные сигареты содержат вредные вещества, раздражающие слизистую.

Заметив язвочку или белесоватые образования во рту, нужно сразу обратиться к врачу. По статистике, 78% злокачественных образований в области головы и шеи диагностируют тогда, когда уже не обойтись без операции, напоминает Макеева. Врач рекомендует проверяться у стоматолога каждые полгода, пишет News.ru.

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