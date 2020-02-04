Охранник пожаловался на неподобающее поведение принца Гарри и Меган Маркл

Они мешают телохранителям работать

Один из охранников, которые отвечают за безопасность принца Гарри и Меган Маркл в Канаде, пожаловался на знаменитых супругов.

"Хотя ребята счастливы на этом месте работы, возникает ощущение, что они в основном выполняют второстепенные задачи, например, ходят за продуктами", - рассказал The Sun один из охранников герцогов Сассекских.

По его словам, своими мелкими поручениями супруги отвлекают охранников от работы. Может случиться, что в случае опасности один из телохранителей будет делать кофе, а не защищать Гарри и Меган. "И именно они [охранники] получили бы по шее от своих боссов, если бы они оказались в неправильном месте в неподходящее время", - сказал источник издания.

Showbiz Cheat Sheet пишет, что Сассексы находятся под неусыпной охраной 15 телохранителей. Среди них есть как британцы, так и канадцы. Несмотря на намерение Гарри и Меган получить материальную независимость от королевской семьи, пока что траты на их безопасность лежат на плечах британских налогоплательщиков.

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказываются от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они намерены жить на две страны - в Канаде и Британии. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. Принц Гарри обвинил британских журналистов в том, что они затравили его супругу, как в свое время затравили мать - принцессу Диану.

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