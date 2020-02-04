Более 85 тысяч москвичей зарегистрировалось на ЕГЭ-2020

Сдавать экзамен планируют 12 тысяч выпускников прошлых лет

В Москве в 2020 году ЕГЭ планируют сдавать свыше 85 человек.

Как рассказал журналистам руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Андрей Постульгин, среди тех, кто подал заявление на сдачу Единого госэкзамена, более 64 тысяч человек - это выпускники московских школ текущего года и около 12 тысяч — выпускники прошлых лет.

Выпускные экзамены в 2020 году, как обычно, пройдут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Точные дни проведения экзаменов можно узнать на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе "ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ".

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