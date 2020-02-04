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Умер олимпийский чемпион по хоккею

12:00
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Легендарный спортсмен выступал за "Торпедо"

Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет. О смерти легендарного спортсмена сообщил нижегородский клуб "Торпедо".
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"Хоккейный клуб "Торпедо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В спортивной биографии Скворцова – победа в Кубке Канады и Кубкеа вызова. Хоккеист сыграл за "Торпедо" в чемпионатах СССР 619 матчей, забросил 255 шайб. Позже работал тренером, был наставником в таких командах, как "Амур", "Торпедо" и "Саров".

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