Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко

"Наступил момент истины", - заявил ранее президент Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на этой неделе. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча лидеров России и Белоруссии намечена на 7 февраля. Место переговоров пока не определено. Песков добавил, что встрече предшествовали непрекращающиеся контакты между представителями двух стран.

Ранее о желании встретиться с Владимиром Путиным заявил сам Лукашенко. По данным агентства БелТА, анонсируя переговоры, белорусский лидер заявил, что "наступил момент истины".

При этом Лукашенко вновь поднял вопрос о цене на российские энергоносители. Он упрекнул Россию в том, что она якобы обещала продавать Белоруссию газ по внутрироссийским ценам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"