Брэдли Купера и Ирину Шейк сняли вместе на вечеринке

Поползли слухи о их воссоединении

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, которые летом прошлого года объявили о расставании. Знаменитости появились на вечеринке по случаю вручения премии BAFTA в Лондоне.

В Сеть выложили снимок, на котором позируют Купер, Шейк и главный редактор британского Vogue Эдуард Эннинфул. Мужчины стоят в смокингах, а российская модель красуется в необычном платье, больше похожем на купальник.

Как пишут СМИ, Купер и Шейк впервые появились вместе после расставания. Их поклонники тут же пустили слух о воссоединении пары. Насколько известно, знаменитости пока не успели обзавестись вторыми половинками.

- Брэдли и Ирина снова вместе? - пишут в соцсети.

- Они просто друзья.

- Они так хорошо смотрятся вместе.

- Фото года.

- Такая милая пара.

Ранее Ирина Шейк призналась, что никогда не верила, будто их с Купером ждет долгое и счастливое будущее. "Два замечательных человека не обязательно могут составить хорошую пару. Нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без "Б." (так Ирина ласково называет Купера, сокращая его имя до первой буквы - прим. ред.) - это новый этап", - отметила модель.

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. Через два года модель родила дочь Лею. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком.

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