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Семейный спор о кулинарии завершился смертью супруга

12:27
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Последним аргументом в споре стал кухонный нож

Кухонный нож стал последним аргументом в ссоре супругов по поводу гастрономических пристрастий. Жительницу Архангельской области возмутила критика ее кулинарных способностей – и она нашла веский довод, чтобы заставить мужа замолчать.
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Трагедия произошла в городе Коряжме. 52-летняя женщина, по данным следствия, во время застолья со спиртным зарезала 54-летнего спутника жизни.

"Супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь", - сказано в пресс-релизе регионального управления СК России. Гости вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до прибытия медиков.

Следствие настаивает на заключении женщины под стражу, судя по всему, начала процесса ей придется дожидаться в СИЗО. Местной жительнице – теперь уже вдове – грозит длительный срок заключения, передает РИА Новости.

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