Путин пообщался со студентами колледжа в Череповце

Президент России в рамках рабочей поездки в Череповец посетил местный химико-технологический колледж
Подготовку профессиональных кадров для экономики и социальной сферы во вторник обсуждают в Череповце. Туда прибыл Владимир Путин, передает "ТВ Центр".
Свой визит президент начал с посещения химико-технологического колледжа, пообщался со студентами и преподавателями. Рассказал, что эта поездка проходит в рамках подготовки к заседанию Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
Об этом же глава государства говорил и на встрече с общественностью. Владимир Путин позитивно оценил инициативу о так называемой школе наставников - чтобы для обучения молодых людей мастерству активнее приглашать специалистов с производств.
Кроме того, главу государства спросили о создании специального центра, который отслеживал бы перспективные профессии и помогал бы абитуриентам и студентам сделать правильный выбор.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"