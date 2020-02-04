Путин пообщался со студентами колледжа в Череповце

Президент России в рамках рабочей поездки в Череповец посетил местный химико-технологический колледж

Подготовку профессиональных кадров для экономики и социальной сферы во вторник обсуждают в Череповце. Туда прибыл Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Свой визит президент начал с посещения химико-технологического колледжа, пообщался со студентами и преподавателями. Рассказал, что эта поездка проходит в рамках подготовки к заседанию Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Об этом же глава государства говорил и на встрече с общественностью. Владимир Путин позитивно оценил инициативу о так называемой школе наставников - чтобы для обучения молодых людей мастерству активнее приглашать специалистов с производств.

Кроме того, главу государства спросили о создании специального центра, который отслеживал бы перспективные профессии и помогал бы абитуриентам и студентам сделать правильный выбор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"