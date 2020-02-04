Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе

В столице идёт комплексная модернизация Боткинской больницы

В Боткинской больнице завершается реконструкция гематологического корпуса. Во вторник там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для пациентов здесь создадут комфортные условия, сообщает "ТВ Центр". И это не только удобные палаты, но и современное оборудование. Кроме того, заработает новое отделение трансплантации. В год здесь смогут принимать до 6 тысяч человек.

"Боткинская больница - одна из крупнейших больниц в России и в Европе, но важно, чтобы она была не только крупнейшая, но она должна быть одной из лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники. Первый этап подошёл к завершению, и в этом году он будет завершён: это четыре корпуса, достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический, неврологический, и вот корпус, по сути дела, который является центром для лечения заболевания крови, суперсовременный, с хорошим оборудованием, корпус, который будет обеспечивать ещё и онкологическую помощь", - отметил Собянин.

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