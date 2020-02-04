ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Боткинская больница станет одной из самых современных клиник в Европе

14:56
  • вторник
  • 04 февраля 2020

В столице идёт комплексная модернизация Боткинской больницы

В Боткинской больнице завершается реконструкция гематологического корпуса. Во вторник там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для пациентов здесь создадут комфортные условия, сообщает "ТВ Центр". И это не только удобные палаты, но и современное оборудование. Кроме того, заработает новое отделение трансплантации. В год здесь смогут принимать до 6 тысяч человек.

"Боткинская больница - одна из крупнейших больниц в России и в Европе, но важно, чтобы она была не только крупнейшая, но она должна быть одной из лучших клиник. Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники. Первый этап подошёл к завершению, и в этом году он будет завершён: это четыре корпуса, достаточно больших, в том числе офтальмологический корпус, патологоанатомический, неврологический, и вот корпус, по сути дела, который является центром для лечения заболевания крови, суперсовременный, с хорошим оборудованием, корпус, который будет обеспечивать ещё и онкологическую помощь", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Боткинская больница
Боткинская больница
Больница
Больница
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
Боткинская больница
Боткинская больница
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.