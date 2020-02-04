Лучшим студентам-аграриям проведут мастер-классы

Занятия проходят в рамках олимпиады "Я - профессионал"

В Москве стартовала "Зимняя школа" для лучших студентов аграрных вузов России. Торжественная церемония открытия состоялась в университете имени Тимирязева, сообщает "ТВ Центр".

Участники смогут побывать на лекциях преподавателей, мастер-классах ведущих экспертов, а также посетить предприятия агропромышленного комплекса. Главная цель - познакомить начинающих специалистов с достижениями и передовыми разработками в области растениеводства, земледелия и агроинженерии. Занятия проходят в рамках олимпиады "Я - профессионал", которая организована платформой "Россия - страна возможностей".

"Главная идея наших "Зимних школ" - это дать возможность ребятам со всей страны встретится с лучшими представителями своей отрасли. Самое главное - это понять запрос работодателя, самое главное, понять, куда идет отрасль, какие перед ней стоят вызовы и как ты мог бы найти свое место в своей профессии. И еще одна уникальная возможность - это встретиться с молодыми коллегами со всей страны", - рассказала руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара.

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