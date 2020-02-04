Мусоропровод вне закона? Что нужно знать о раздельном сборе отходов

Как к системе раздельного мусора относятся горожане?

В Москве уже месяц реализуется большая программа по раздельному сбору мусора. Почти все москвичи уже выучили, что надо выкидывать в синий контейнер, а что в серый. Но что делать тем, кто привык пользоваться мусоропроводом?

Синие наклейки - вторсырьё, серые - весь остальной мусор. Вот уже месяц, как в столичных дворах действует система раздельного сбора бытовых отходов. Всё, что можно переработать и повторно использовать - бумагу, стекло, пластик, металл - горожан теперь просят кидать в отдельный бак, обозначенный синей маркировкой, передает "ТВ Центр".

Судя по содержимому специальных контейнеров для вторсырья, далеко не все москвичи обращают внимание на специальные наклейки, где написано, что конкретно сюда можно выбрасывать. Например, в одном из баков вторсырье перемешано с неотсортированными отходами. Хотя, казалось бы, в чём проблема взять и бросить их в специальный контейнер.

Не спешат присоединиться к программе по раздельному сбору мусора и обитатели многоэтажек, привыкшие к удобствам мусоропроводов.

Наличие мусоропровода - не повод отказаться от домашней сортировки вторсырья, уверены разработчики программы по раздельному сбору отходов в столице. Власти Москвы, впрочем, пообещали, не заваривать мусоропроводы и не вводить штрафы за выброс неотсортированного мусора. В их планы по вовлечению в программу большего числа людей входит лишь популяризация раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Важно, что для вывоза вторсырья и смешанных отходов столичные операторы по утилизации обязаны задействовать разные машины, брендированные синим и серым цветом, которые должны забирать отходы из соответствующих контейнеров. За корректным вывозом коммунальщики призывают следить самих горожан: за фото или видео с мусоровозом, забирающим отходы из обоих баков, на днях даже объявили вознаграждение - 5000 рублей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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