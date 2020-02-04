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На мемориале "Дорога памяти" появятся имена героев

15:17
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Мемориал возводят к 75-летию Победы

Имена героев появятся и на мемориале "Дорога памяти", который сейчас возводят на территории парка "Патриот" к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Москве к этой дате готовятся особо. В центре внимания, конечно же, ветераны. Майя Владимировна Кузьмина пережила ленинградскую блокаду, затем - трудные послевоенные годы. Но несмотря ни на что, сумела сохранить позитивное отношение к жизни. Сегодня возглавляет окружной совет ветеранов Москвы.

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