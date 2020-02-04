Москвичи оценили фестиваль "Путешествие в Рождество"

Его посетили более 26 миллионов человек

На портале "Активный гражданин" завершилось голосование о фестивале "Путешествие в Рождество", который в этом году длился 50 дней. Москвичи определили, что им понравилось больше всего. Лучшими стали катки, карусели и павильоны с мастер-классами, а ещё выступления и концерты. Кроме того, горожане предложили боле 250 идей, как сделать фестиваль лучше уже в следующем году.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" хоть и продлили беспрецедентно - до 31 января, но прошёл и этот срок, и, как бы ни было грустно, наступило время расставаться. И с новогодними ёлками, и со всем этим ярким великолепием, почти два месяца украшавшим город. Работы по демонтажу праздничных декораций начались в Москве еще в ночь на 1 февраля, и на сегодняшний день демонтировано уже более 80 процентов конструкций, передает "ТВ Центр".

Мест, где хранятся новогодние украшения в Москве, несколько. Температура в складских помещениях обычно уличная. На склад с Лубянской площади на заслуженный отдых только-только прибыли очередные декорации и ёлки. Всё хрупкое упаковано в специальные деревянные конструкции. Их осторожно с помощью подъемника опускают на пол. Буквы - налево, шары - направо, цифры - к цифрам. И дальше работы с ними специалистам хватит на весь предстоящий год. Просмотрят внимательно каждый элемент, что необходимо, отреставрируют или заменят.

На этот раз "Путешествие в Рождество" побило все рекорды. Это был самый масштабный зимний фестиваль в Европе - и по количеству гостей, и по продолжительности, и по числу площадок. Цифры поражают. Его посетило более 26 миллионов человек. Прошло 10 тысяч бесплатных мастер-классов, 162 ледовых шоу, две тысячи выступлений творческих коллективов.

И фестивальное затишье в Москве продлится совсем недолго. 21 февраля стартует тоже уже полюбившаяся всем "Московская Масленица".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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