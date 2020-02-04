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Что ждет посетителей Третьяковки в этом году

15:24
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Какие планы у галереи?

Фальк и Васнецов, мастера эпохи застоя и индийские художники – во вторник в Третьякове рассказали, чем галерея будет удивлять в этом году.

В ближайшее время увидим выставку современного искусства из коллекции Гельмана, передает "ТВ Центр". Уже весной представят художников и скульпторов брежневских времён - это вторая часть трилогии, начавшейся с большого проекта "Оттепель".

Осенью ждём Роберта Фалька - большая выставка покажет всё разнообразие творчества этого необычного художника. Затем впервые в Третьяковке  искусство Индии. Но и это ещё не всё.

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Посетители Третьяковской галереи
Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу
Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу
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