Что ждет посетителей Третьяковки в этом году

Какие планы у галереи?

Фальк и Васнецов, мастера эпохи застоя и индийские художники – во вторник в Третьякове рассказали, чем галерея будет удивлять в этом году.

В ближайшее время увидим выставку современного искусства из коллекции Гельмана, передает "ТВ Центр". Уже весной представят художников и скульпторов брежневских времён - это вторая часть трилогии, начавшейся с большого проекта "Оттепель".

Осенью ждём Роберта Фалька - большая выставка покажет всё разнообразие творчества этого необычного художника. Затем впервые в Третьяковке искусство Индии. Но и это ещё не всё.

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