Шойгу раскрыл секрет Парада Победы

Будет представлено более 20 новинок

Новейшие образцы российской техники будут представлены на военном параде 9 мая в Москве. Будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, в воздух поднимутся 150 воздушных судов.

На параде представят более 200 новинок военной техники, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты", – сказал Шойгу на селекторном совещании.

Уже активно идет подготовка личного состава в воинских частях. Как сообщил министр, с 15 марта начнутся совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. А с 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади.

Шойгу рассказал и об исторической части парада 9 мая. Ее представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны. Также участвует механизированная колонна легендарных Т-34 и Су-100, отметил министр обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"