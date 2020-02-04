ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу раскрыл секрет Парада Победы

13:04
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Будет представлено более 20 новинок

Новейшие образцы российской техники будут представлены на военном параде 9 мая в Москве. Будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, в воздух поднимутся 150 воздушных судов.
Дочь показала редкое фото Шойгу без формы

На параде представят более 200 новинок военной техники, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты", – сказал Шойгу на селекторном совещании.

Уже активно идет подготовка личного состава в воинских частях. Как сообщил министр, с 15 марта начнутся совместные тренировки в Алабинском гарнизоне. А с 29 апреля начнутся прогоны на Красной площади.

Шойгу рассказал и об исторической части парада 9 мая. Ее представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны. Также участвует механизированная колонна легендарных Т-34 и Су-100, отметил министр обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Шойгу на репетиции военного парада в Москве
Сергей Шойгу на репетиции военного парада в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.