Специалисты раскрыли главную опасность умных колонок

Следует обращать внимание не только на звук устройства

Специалисты Роскачества проверили 17 новых моделей умных колонок, которые отвечают на голосовые команды, рассказывают о новостях и погоде, а также позволяют находить информацию в интернете.

Исследование показало, что некоторые устройства с искусственным интеллектом могут представлять опасность для пользователей. Как говорится на сайте организации, одна из проверенных колонок использует "проблемное" приложение, признанное небезопасным, "поскольку неизвестно, где личные данные пользователя хранятся и кто имеет к ним доступ".

Эксперты исследовали 12 беспроводных и 5 проводных моделей. Они пришли к выводу, что беспроводные устройства гораздо удобнее в обращении, ведь их можно использовать не только дома.

Сотрудники Роскачества протестировали колонки разной ценовой категории. Как оказалось, бюджетные модели в некоторых случаях превосходят дорогие гаджеты в плане качества звучания и широты представленных функций.

При выборе устройства эксперты посоветовали обращать внимание в том числе на то, чтобы оно было адаптировано для российского пользователя.

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