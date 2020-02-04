ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Специалисты раскрыли главную опасность умных колонок

13:31
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Следует обращать внимание не только на звук устройства

Специалисты Роскачества проверили 17 новых моделей умных колонок, которые отвечают на голосовые команды, рассказывают о новостях и погоде, а также позволяют находить информацию в интернете. 
Россияне изменили отношение к гаджетам

Исследование показало, что некоторые устройства с искусственным интеллектом могут представлять опасность для пользователей. Как говорится на сайте организации, одна из проверенных колонок использует "проблемное" приложение, признанное небезопасным, "поскольку неизвестно, где личные данные пользователя хранятся и кто имеет к ним доступ". 

Эксперты исследовали 12 беспроводных и 5 проводных моделей. Они пришли к выводу, что беспроводные устройства гораздо удобнее в обращении, ведь их можно использовать не только дома. 

Сотрудники Роскачества протестировали колонки разной ценовой категории. Как оказалось, бюджетные модели в некоторых случаях превосходят дорогие гаджеты в плане качества звучания и широты представленных функций.

При выборе устройства эксперты посоветовали обращать внимание в том числе на то, чтобы оно было адаптировано для российского пользователя.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Умная колонка
Умная колонка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.