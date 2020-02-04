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Автомошенники обманули россиян на 100 млн рублей

15:08
  • вторник
  • 04 февраля 2020

Задержана целая банда

Полицейские задержали мошенников, которые обманули автовладельцев на 100 миллионов рублей. Пострадавших более 300 человек и не только из Москвы, но также из Белгорода, Орла и Курска, передает "Газета.Ru".

Аферисты создали несколько фиктивных автосалонов. Туда приходили клиенты, которые хотели продать свои машины. Людям обещали сделать всё быстро и на выгодных условиях, но в итоге они оставались и без денег, и без машин.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Шесть человек арестованы, ещё двое объявлены в розыск.

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